В очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи стоят 410 машин

Ранее количество авто достигало 700 Фото: Юлия МАРКИНА

По состоянию на 19.00 10 августа в очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи стояли 410 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

– В очереди со стороны Керчи находится 410 транспортных средств, – говорится в сообщении.

Отмечается, что время ожидания составляет около двух часов. На Кубани же ситуация иная. Очереди со стороны Тамани нет.

Напомним, в 14.00 10 августа в очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи стояли 490 автомобилей. Далее количество транспорта увеличивалось. В 17.00 со стороны Керчи стояли 700 машин. Спустя час их стало 500. Все это время очередей со стороны Краснодарского края не было.