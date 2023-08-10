В Крыму рассказали о задержках поставок топлива

В ближайшие дни проблема будет снята на всех заправках региона
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У поставщиков топлива в Крым были задержки, связанные с логистикой. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник главы республики Олег Крючков.
– Были некоторые задержки у поставщиков из-за логистики, – отметил он.
Советник главы Крыма отметил, что в настоящее время на полуострове имеется большой объем бензина и дизельного топлива. По его словам, 11-12 августа проблема будет снята на всех заправках региона.
Ранее председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк сообщил, что регион обеспечен ГСМ. Ситуацию с топливом контролирует республиканское правительство. Гоцанюк отметил, что поставки горюче-смазочных материалов, дизеля, бензина Аи-92 и Аи-95 в Крым будут увеличены.