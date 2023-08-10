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НовостиОбщество10 августа 2023 18:08

Очередь перед Крымским мостом со стороны Керчи уменьшилась до 110 авто

Со стороны Кубани проезд свободен
Алексей ЕЛАГИН
Час назад машин было вдвое больше

Час назад машин было вдвое больше

Фото: Юлия МАРКИНА

По состоянию на 21.00 10 августа очередь перед Крымским мостом со стороны Керчи уменьшилась до 110 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

– В очереди со стороны Керчи находится 110 транспортных средств, – говорится в сообщении.

При этом со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет.

Напомним, в 19.00 очереди со стороны Керчи стояли 410 машин. Спустя час количество авто уменьшилось до 220.

Напомним, в 14.00 10 августа в очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи стояли 490 автомобилей. Далее количество транспорта увеличивалось. В 17.00 со стороны Керчи стояли 700 машин. Спустя час их стало 500. Все это время очередей со стороны Краснодарского края не было.