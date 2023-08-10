Очередь перед Крымским мостом со стороны Керчи уменьшилась до 110 авто

Час назад машин было вдвое больше Фото: Юлия МАРКИНА

По состоянию на 21.00 10 августа очередь перед Крымским мостом со стороны Керчи уменьшилась до 110 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

– В очереди со стороны Керчи находится 110 транспортных средств, – говорится в сообщении.

При этом со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет.

Напомним, в 19.00 очереди со стороны Керчи стояли 410 машин. Спустя час количество авто уменьшилось до 220.

Напомним, в 14.00 10 августа в очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи стояли 490 автомобилей. Далее количество транспорта увеличивалось. В 17.00 со стороны Керчи стояли 700 машин. Спустя час их стало 500. Все это время очередей со стороны Краснодарского края не было.