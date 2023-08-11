По состоянию на 07:00 11 августа в очереди на Крымский мост со стороны Керчи стоят 120 автомобилей Фото: Юлия МАРКИНА

По состоянию на 07:00 11 августа в очереди на Крымский мост со стороны Керчи стоят 120 автомобилей. Об этом сообщается в телеграм-канале о ситуации на автоподходах к мосту.

– В очереди со стороны Керчи находится 120 транспортных средств, – говорится в сообщении.

При этом со стороны Краснодарского края очереди перед пунктом досмотра нет.

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