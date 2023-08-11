По состоянию на 07:00 11 августа в очереди на Крымский мост со стороны Керчи стоят 120 автомобилей
Фото: Юлия МАРКИНА
По состоянию на 07:00 11 августа в очереди на Крымский мост со стороны Керчи стоят 120 автомобилей. Об этом сообщается в телеграм-канале о ситуации на автоподходах к мосту.
– В очереди со стороны Керчи находится 120 транспортных средств, – говорится в сообщении.
При этом со стороны Краснодарского края очереди перед пунктом досмотра нет.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50