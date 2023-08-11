В трех школах Симферополя ремонтируют пищеблоки

Фото: администрация Симферополя

В симферопольских школах №№10 имени Э.К. Покровского, 12 и 34 обновляют пищеблоки. Общая стоимость трех контрактов - около 46 млн рублей.

Как сообщил начальник департамента капитального строительства Антон Давиденко, в школе №12 работы выполнены в полном объеме. Строительная готовность пищеблока школы №10 составляет 95%, пищеблок школы №34 готов на 75%.

Завершить работы в школе №10 планируется к середине августа, в школе №34 - в течение двух недель.

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