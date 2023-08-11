Крымчан предупредили об утилизации боеприпасов 11 августа

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК

Сегодня, 11 августа, в нескольких населенных пунктах Республики Крым будет проводиться утилизация боеприпасов. Об этом сообщил советник главы региона Олег Крючков.

– В Ленинском районе, селе Семисотка с 10:00 до 18:00, в Симферопольском районе, селе Украинка с 10:00 до 14:00, а также в пгт Октябрьское с 13:00 до 15:00, городе Старый Крым с 11:00 до 13:00 будет происходить утилизация боеприпасов, – написал Крючков в своем телеграм-канале.

Он призвал жителей республики сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Ранее Олег Крючков прокомментировал информацию о сроках ремонта Чонгарского моста. Он заявил, что озвученные представителями общественных организаций перевозчиков сроки ремонта – «это их личное мнение, на чем оно основано – неизвестно».

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