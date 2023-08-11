МЧС: 11 августа в Крыму сохраняется высокая пожароопасность

11 августа в западных районах Крыма сохраняется чрезвычайная пожарная опасность Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чрезвычайная пожароопасность сохраняется в западных районах Крыма 11 августа, сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России.

– По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 11 августа в западных районах Крыма сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, – говорится в сообщении.

В чрезвычайном ведомстве напомнили, что с 8 июля в Крыму действует особый противопожарный режим. В этот период запрещено разводить костры и сжигать сухую растительность и мусор в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях. Кроме того, с 12 июля на территории республики действует ограничение на посещение лесов.

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