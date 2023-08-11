«Гранд Сервис Экспресс» сообщил об усилении мер безопасности по ж/д перевозкам пассажиров в Крым

Фото: «Гранд Сервис Экспресс»

Меры безопасности в поездах, которые следуют в Крым, максимально усилены. Об этом сообщил генеральный директор компании «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ) Александр Ганов.

– Безопасность перевозок является приоритетом компании и всех, кто связан с железной дорогой. Безусловно, есть координационный штаб на уровне Крымской железной дороги, крымских властей. Мы уже отработали все механизмы взаимодействия, – рассказал Ганов в интервью ТАСС.

По его словам, из-за проверочных мероприятий поезда периодически останавливают. Во всех поездах есть сотрудники транспортной безопасности, а где-то и полицейские.

Ранее в ГСЭ сообщили, что поезда «Таврия» перевезли уже десять миллионов пассажиров. Десятимиллионный пассажир прибыл в Рязань из Симферополя 9 августа, им стала Глафира Николаевна – мама троих детей и помощник воспитателя в детском саду. Ей вручили сертификат с 99-процентной скидкой на право проезда в Крым и обратно на двоих в СВ либо на четверых в купе.

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