В Севастополе собирают урожай винограда

В Севастополе стартовал сбор урожая винограда Фото: Марина СИЗОВА

В Севастополе стартовал сбор урожая винограда.

– Первым сезон открывает Севастопольский винодельческий завод. Работы завершат в ноябре. С 580 га планируют получить две тысячи тонн сырья, – сообщает «Крым 24».

Ранее министр сельского хозяйства Республики Крым Андрей Савчук сообщил, что в регионе в 2023 году заложат 2 тысячи гектаров новых виноградников. В этом году крымские виноградари получат 870 миллионов рублей господдержки.

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