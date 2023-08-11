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НовостиОбщество11 августа 2023 10:57

Сборная Крыма завоевала пятое место на первенстве России по легкой атлетике

Соревнования прошли в Казани
Дмитрий Коренев
Фото: Крымская Республиканская федерация легкой атлетики

Фото: Крымская Республиканская федерация легкой атлетики

Крымские спортсмены заняли пятое место на первенстве России по легкой атлетике по легкой атлетике среди юниоров и юниорок до 20 лет. Об этом сообщает Крымское информационное агентство.

– Сборная Республики Крым заняла 5 место на первенстве России по легкой атлетике и сохранила свои позиции среди команд первой лиги – 116 очков, – пишет агентство.

Соревнования прошли в Казани 21-23 июля.

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