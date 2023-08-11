В Крыму убирают урожай семенников сахарной свеклы

Это важная стратегическая культура. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В Крыму ведется уборка семенников сахарной свеклы, эту культуру будет выращивать материковые предприятия. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр сельского хозяйства республики Андрей Савчук.

– Убираем урожай очень важной стратегической культуры, – отметил он.

Это растение руководитель Минсельхоза назвал ключевым для агропромышленного комплекса. Глава ведомства добавил, что со свеклой в Крыму работают не первый год.

– Задача наша общая - государственной важности. Чтобы не зависеть от Запада и прочно укрепить наш аграрный суверенитет по части импортозамещения, успешно трудимся и в этом направлении тоже, – отметил Савчук.

В 2023 году семенники выращивают пять крымских предприятий. Нынешняя площадь вдвое превышает прошлогоднюю. Министр добавил, что в 2022 году эту культуру убрали с площади 210 гектаров.