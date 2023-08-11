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НовостиПолитика11 августа 2023 11:48

Крымчане отправили на передовую две моторные лодки

Плавсредства закупили по заявкам бойцов благодаря народной помощи
Дмитрий Коренев
Фото: vk.com/nf_simferopol

Фото: vk.com/nf_simferopol

Из Краснодара в Крым, а затем прямо на передовую в Херсонскую область доставили две лодки, закупленные благодаря народной поддержке.

– Штурмовой отряд 126 бригады благодарит волонтеров «Zov сердца» за закупку двух моторных лодок, Народный фронт и «Почтальонов Войны Z» за доставку из Краснодара в Крым, а затем прямо на боевые позиции ребят в Херсонской зоне СВО, – говорится в сообщении Народного фронта Республики Крым во «ВКонтакте».

Ранее КП-Крым писала, что пенсионер из Керчи подарил бойцам СВО свою лодку. Андрей Андреевич увидел кадры с российскими бойцами, застрявшими на Днепре из-за заглохшей лодки, и решил отдать на фронт свое быстроходное плавсредство.

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