Крымчанин хранил дома наркотики: его могут посадить на три года

Инцидент произошел в Свкском районе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сакском районе 43-летнего местного жителя подозревают в незаконном хранении наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

В доме у мужчины нашли пакет, в котором было около 80 грамм вещества серо-зеленого цвета. За сараем обнаружили три куста наркосодержащего растения с признаками ухода и полива. Задержанный пояснил, что в пакете была марихуана. Он хранил наркотики для личного употребления и не собирался их продавать. Возбуждено уголовное дело, фигуранту грозит до трех лет лишения свободы.