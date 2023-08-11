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НовостиПроисшествия11 августа 2023 11:59

Крымчанин хранил дома наркотики: его могут посадить на три года

Хранившему наркотики крымчанину грозит до трех лет колонии
Алексей ЕЛАГИН
Инцидент произошел в Свкском районе

Инцидент произошел в Свкском районе

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сакском районе 43-летнего местного жителя подозревают в незаконном хранении наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

В доме у мужчины нашли пакет, в котором было около 80 грамм вещества серо-зеленого цвета. За сараем обнаружили три куста наркосодержащего растения с признаками ухода и полива. Задержанный пояснил, что в пакете была марихуана. Он хранил наркотики для личного употребления и не собирался их продавать. Возбуждено уголовное дело, фигуранту грозит до трех лет лишения свободы.