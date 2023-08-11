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НовостиОбщество11 августа 2023 12:11

Губернатор Севастополя предупредил о стрельбе во время учений курсантов

Тренировка продлится до 16:00
Дмитрий Коренев
Курсанты Черноморского высшего военно-морского училища (ЧВВМУ) имени Нахимова проведут тренировку со стрельбой

Курсанты Черноморского высшего военно-морского училища (ЧВВМУ) имени Нахимова проведут тренировку со стрельбой

Фото: Анастасия ЖУКОВА

В Севастополе пройдет тренировка курсантов Черноморского высшего военно-морского училища (ЧВВМУ) имени Нахимова с практической стрельбой. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

– Если услышите звуки стрельбы в городе – это военнослужащие ЧВВМУ им. Нахимова будут выполнять упражнения из стрелкового оружия. Ориентировочно тренировка продлится до 16:00, – написал он в своем телеграм-канале.

Губернатор подчеркнул, что в городе все спокойно.

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