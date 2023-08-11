В Севастополе опрокинулся КамАЗ: водитель попал в больницу

По факту ДТП проводится проверка. Фото: пресс-служба управления МВД по Севастополю

В пятницу, 11 августа, в Севастополе опрокинулся КамАЗ, в результате чего пострадал 38-летний водитель. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по городу-герою.

Авария произошла в 12.40. 38-летний мужчина на большой скорости ехал за рулем КамАЗа по автодороге Ялта – Севастополь. В районе Якорного кольца, на левом закруглении дороги, водитель не справился с управлением. Из-за этого машина съехала с дороги и опрокинулась.

– В результате ДТП 38-летний водитель грузовика с травмами различной степени тяжести доставлен в городскую больницу, – отметили в полиции.

По факту случившегося проводится проверка. В МВД отметили, что водитель был трезв.