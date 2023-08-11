Четыре автобусных маршрута из Херсонской области в Крым отменят до восстановления Чонгарского моста

Фото: Минтранс Херсонской области

Движение четырех автобусных маршрутов, которые связывают Херсонскую область с Крымом, отменят до восстановления Чонгарского моста. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале министерства транспорта Херсонской области.

– С 12 августа <...> движение автобусов будет приостановлено по маршрутам: Геническ – Симферополь, Новотроицк – Симферополь; Новая Каховка – Симферополь; Геническ – Джанкой, – говорится в сообщении.

Напомним, 6 августа ВСУ нанесли ракетный удар по Чонгарскому мосту на границе Крыма и Херсонской области. После инцидента работа пропускного пункта Чонгар была приостановлена, транспорт перенаправили на КПП Армянск и Перекоп.

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