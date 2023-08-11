В очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи стоят 594 авто

Проезд со стороны Кубани свободен Фото: Юлия МАРКИНА

По состоянию на 16.00 11 августа в очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи стояли 594 автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

– В очереди со стороны Керчи находится 594 транспортных средства, – говорится в сообщении.

Отмечается, что время ожидания составляет около двух часов. Ситуация в Краснодарском крае иная. Очередей со стороны Тамани нет. В 15.00 со стороны Керчи в очереди перед досмотром стояли 473 машины.