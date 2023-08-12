Погода на 12 августа 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 29 градусов

В Крыму погожий выходной. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

12 августа на Крымском полуострове будет уютно.

- Установится сухая погода, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 27...29°.

В Севастополе переменная облачность. Преимущественно без осадков. Днем северо-западный ветер 6-11 м/с., тепло 27…29°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +26 …+27°, северо-западный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями.

В Алуште +27…+28°, северо-западный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями.

В Евпатории +28…+29°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Ясно.

В Саках +27…+28°, северо-западный ветер 2-3 м/с. Малооблачно.

В Керчи +27…+28°, север-западный ветер 3-5 м/с. Ясно.

В Феодосии +27…+28°, северо-западный ветер 3-6 м/с. Ясно.

В Судаке +27…+28°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.

В Черноморском +25…+26°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Ясно.

В Джанкое +28…+29°, северо-западный ветер 1-4 м/с. Ясно.

В Армянске +27…+28°, северо-западный ветер 3-4 м/с. Ясно.

В Белогорске +25…+27°, северо-западный ветер 1-4 м/с. Облачно с прояснениями.

Вода в Черном море прогрелась до +24…+26°, в Азовском до +26°

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