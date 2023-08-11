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НовостиОбщество11 августа 2023 15:19

Очередь перед Крымским мостом со стороны Керчи уменьшилась до 347 машин

Время ожидания превышает час
Алексей ЕЛАГИН
Со стороны Кубани затруднений нет

Со стороны Кубани затруднений нет

Фото: Юлия МАРКИНА

По состоянию на 18.00 11 августа очередь перед Крымским мостом со стороны Керчи уменьшилась до 347 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

– В очереди со стороны Керчи находится 347 транспортных средств, – говорится в сообщении.

Отмечается, что время ожидания превышает час. Очереди со стороны Кубани нет.

Напомним, в 16.00 в очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи стояли 594 автомобиля. Время ожидания составляло около двух часов. В 17.00 в очереди со стороны Крыма была 401 машина. Очереди со стороны Краснодарского края все это время не было.