Очередь перед Крымским мостом со стороны Керчи уменьшилась до 347 машин

Со стороны Кубани затруднений нет Фото: Юлия МАРКИНА

По состоянию на 18.00 11 августа очередь перед Крымским мостом со стороны Керчи уменьшилась до 347 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

– В очереди со стороны Керчи находится 347 транспортных средств, – говорится в сообщении.

Отмечается, что время ожидания превышает час. Очереди со стороны Кубани нет.

Напомним, в 16.00 в очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи стояли 594 автомобиля. Время ожидания составляло около двух часов. В 17.00 в очереди со стороны Крыма была 401 машина. Очереди со стороны Краснодарского края все это время не было.