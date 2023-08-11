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НовостиОбщество11 августа 2023 16:11

В Крыму уничтожили три боеприпаса времен Великой Отечественной войны

Их обнаружили в Керчи и Ленинском районе
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК

В пятницу, 11 августа, в Крыму уничтожили три боеприпаса времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РК.

Так, в селе Семисотка Ленинского района нашли артиллерийский снаряд калибром 150 миллиметров. В Керчи обнаружили одну гранату Ф-1 и 60-миллиметровую минометную мину. Все эти опасные предметы отвезли на специальный полигон и там уничтожили.

– Пиротехнические работы по обезвреживанию проведены с соблюдением всех необходимых мер безопасности, – говорится в сообщении.

Всего к операции привлекли пять человек и две единицы автомобильной техники.