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НовостиОбщество11 августа 2023 16:21

Перед Крымским мостом нет очередей с обеих сторон

Ранее со стороны Керчи стояли 347 автомобилей
Алексей ЕЛАГИН
Затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет

Затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет

Фото: REUTERS

По состоянию на 19.00 11 августа перед Крымским мостом не было очередей с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

– С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет, – говорится в сообщении.

Напомним, в 18.00 очередь перед Крымским мостом со стороны Керчи уменьшилась до 347 автомобилей. Время ожидания превышало час. Как сообщалось ранее, в 16.00 в очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи стояли 594 автомобиля. Время ожидания составляло около двух часов. В 17.00 в очереди со стороны Крыма была 401 машина. Очереди со стороны Краснодарского края все это время не было.