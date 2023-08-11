Перед Крымским мостом нет очередей с обеих сторон

Затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет Фото: REUTERS

По состоянию на 19.00 11 августа перед Крымским мостом не было очередей с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

– С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет, – говорится в сообщении.

Напомним, в 18.00 очередь перед Крымским мостом со стороны Керчи уменьшилась до 347 автомобилей. Время ожидания превышало час. Как сообщалось ранее, в 16.00 в очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи стояли 594 автомобиля. Время ожидания составляло около двух часов. В 17.00 в очереди со стороны Крыма была 401 машина. Очереди со стороны Краснодарского края все это время не было.