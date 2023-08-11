Аксенов поблагодарил актера Гармаша за поддержку участников СВО

Фото: пресс-служба главы Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов поблагодарил народного артиста России Сергея Гармаша за поддержку участников специальной военной операции. Об этом руководитель региона сообщил в своем Telegram-канале.

Аксенов рассказал, что встретился с Гармашем. Актер выступил в Симферополе с артистами из Луганска и Донецка. Они презентовали литературно-музыкальную программу участникам СВО и членам их семей. Такие мероприятия Аксенов назвал частью поддержки бойцов.

– Благодарю Сергея Леонидовича, который нашел время и возможность посетить Крым с творческим проектом, за патриотическую деятельность, неравнодушие и личную инициативу, – написал глава республики.

Аксенов заверил, что крымские власти продолжат и дальше оказывать всестороннюю помощь участникам СВО и их родным.