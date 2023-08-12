Крымчан предупредили о звуках взрывов из-за утилизации боеприпасов

Фото: пресс-служба МЧС по РК

В поселке городского типа Октябрьское и в Старом Крыму 12 августа будет проводиться плановая утилизация боеприпасов. В связи с этим в населенных пунктах будут слышны звуки взрывов, предупредил советник главы Крыма Олег Крючков.

- В пгт. Октябрьское с 13.00 до 15.00 и в городе Старый Крым с 11.00 до13.00 - плановая утилизация боеприпасов. Будут слышны звуки взрывов,- сообщил Крючков у себя в Telegram-канале.

Жителей населенных пунктов власти просят сохранять спокойствие, а также доверять только официальным источникам

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