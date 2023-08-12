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НовостиОбщество12 августа 2023 5:48

До конца года в Крыму установят еще 58 площадок для сдачи норм ГТО

Уже установлено 700 таких объектов
Юлия МАРКИНА
Юлия МАРКИНА
В Крыму установят еще 58 спортивных площадок для сдачи нормативов ГТО. Фото: Владимир Константинов/Tg

В Крыму установят еще 58 спортивных площадок для сдачи нормативов ГТО. Фото: Владимир Константинов/Tg

До конца года в Крыму установят еще 58 спортивных площадок для подготовки и сдачи норм ГТО. Об этом сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.

- У нас уже установлено около 700 спортивных площадок для систематических занятий спортом и подготовки к сдаче нормативов комплекса ГТО. До конца 2023 года запланирована установка ещё 58 объектов, - отметил Константинов.

По словам главы Госсовета, в целом на спортивную сферу в Крыму в этом году в бюджете предусмотрено более 2 миллиардов рублей.

На полуострове развивается 99 видов спорта, в том числе 21 базовый, и аккредитовано 97 региональных спортивных федераций. Всего в сфере физической культуры и спорта в республике работают около 3,5 тысяч человек, отметил Константинов.

Он также поздравил крымчан с Днем физкультурника, который отмечается в России 12 августа.

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