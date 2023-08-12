День города в Ялте отпразднуют поеданием ялтинского лука

Ялта празднует 185-летний юбилей Фото: Елена КРИВЯКИНА

Ялта сегодня празднует День города. Традиционно дата отмечается во вторую субботу августа. В этом году знаменитый курорт празднует 185 лет со Дня рождения.

По случаю праздника жителей и гостей города ждут поздравление от Нептуна и русалок, мастер-классы и конкурсы, пешие экскурсии и театрализованные представления. Свой праздник для детей проведёт и «Поляна Сказок».

-Мы сделали все, чтобы создать атмосферу гостеприимства и радушия. А атмосферу грандиозного праздника мы обязательно вернём городу вместе с Победой. И отметим так, как не праздновали ранее! Все вместе - с вернувшимися героями Отечества, - отметила мэр Ялты Янина Павленко у себя в Telegram.

В юбилейный День города на набережной Ялты пройдут соревнования по стрельбе в тире, шахматный турнир «Битв поколений», мастер-классы по раскрашиванию камней, пенное шоу. Кроме того, можно будет принять участие в состязаниях по поеданию ялтинского лука и перетягиванию полотенца.

Также всех желающих ждут бесплатные экскурсии, а в музеях Ялты- день открытых дверей.

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