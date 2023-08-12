Аксенов поздравил с Днем ВВС России личный состав и ветеранов Военно-воздушных сил

День ВВС России отмечается 12 августа Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил с профессиональным праздником личный состав и ветеранов Военно-воздушных сил России. Он отметил мужество и отвагу летчиков, авиаконструкторов, инженеров и рабочих авиазаводов, которые творили историю отечественных ВВС.

- ВВС России – лучшие в мире, это гордость страны. Превосходство в воздухе – важнейший фактор успеха военных операций. Наши пилоты вносят огромный вклад в решение задач СВО, наносят мощнейшие удары по врагу,- отметил Аксенов.

Глава республики пожелал всем чистого неба, крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в служении Отечеству.

День Военно-воздушных сил России отмечается 12 августа.

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