В МЧС предупредили о высокой пожароопасности в Крыму 12 августа

В Крыму высок риск возникновения пожаров Фото: Олег Укладов

В МЧС объявили штормовое предупреждение из-за риска возникновения пожаров. По данным чрезвычайного ведомства, в Крыму сохранится высокая пожарная опасность с 12 по 16 августа.

- По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в западных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в южных и восточных районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность,- говорится в сообщении МЧС.

Сейчас в республике действует особый противопожарный режим. За тем, чтобы он не нарушался, следят сотрудники МЧС.

Инспекторы Государственного пожарного надзора проводят профилактические мероприятия в жилом секторе и в населенных пунктах, граничащих с лесными массивами.

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