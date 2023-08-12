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НовостиОбщество12 августа 2023 8:22

В МЧС предупредили о высокой пожароопасности в Крыму 12 августа

На полуострове действует особый противопожарный режим
Юлия МАРКИНА
Юлия МАРКИНА
В Крыму высок риск возникновения пожаров

В Крыму высок риск возникновения пожаров

Фото: Олег Укладов

В МЧС объявили штормовое предупреждение из-за риска возникновения пожаров. По данным чрезвычайного ведомства, в Крыму сохранится высокая пожарная опасность с 12 по 16 августа.

- По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в западных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в южных и восточных районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность,- говорится в сообщении МЧС.

Сейчас в республике действует особый противопожарный режим. За тем, чтобы он не нарушался, следят сотрудники МЧС.

Инспекторы Государственного пожарного надзора проводят профилактические мероприятия в жилом секторе и в населенных пунктах, граничащих с лесными массивами.

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