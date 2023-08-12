Движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли

Движение по Крымскому мосту временно перекрыли Фото: Юлия МАРКИНА

Движение транспорту по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал оперативной ситуации по транспортному переходу.

- Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности, - говорится в сообщении.

Ранее в Керчи были слышны громкие звуки. По информациии властей Крыма, сработала ПВО.

По последним данным, в очереди на Крымский мост со стороны Керчи стоят 49 автомобилей.

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