Над Керченским проливом силы ПВО сбили еще одну украинскую ракету

По Крымскому мосту была выпущена еще одна ракета Фото: Юлия МАРКИНА

Еще одна украинская ракета сбита над Керченским проливом. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

- Еще одна ракета противника сбита над Керченским проливом. Спасибо нашим войскам противовоздушной обороны за высокий профессионализм и бдительность! – написал Аксенов у себя в Telegram.

Ранее, около 13 часов 12 августа Минобороны уже отразило атаку ВСУ по Крымскому мосту. По транспортному переходу была выпущена зенитная управляемая ракета С-200, переделанная в ударный вариант, сообщили в ведомстве.

Ракету перехватили и уничтожили в воздухе силы ПВО.

Движение по Крымскому мосту пока приостановлено.

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