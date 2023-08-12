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НовостиОбщество12 августа 2023 12:37

Над Керченским проливом силы ПВО сбили еще одну украинскую ракету

Движение по Крымскому мосту пока перекрыто
Юлия МАРКИНА
Юлия МАРКИНА
По Крымскому мосту была выпущена еще одна ракета

По Крымскому мосту была выпущена еще одна ракета

Фото: Юлия МАРКИНА

Еще одна украинская ракета сбита над Керченским проливом. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

- Еще одна ракета противника сбита над Керченским проливом. Спасибо нашим войскам противовоздушной обороны за высокий профессионализм и бдительность! – написал Аксенов у себя в Telegram.

Ранее, около 13 часов 12 августа Минобороны уже отразило атаку ВСУ по Крымскому мосту. По транспортному переходу была выпущена зенитная управляемая ракета С-200, переделанная в ударный вариант, сообщили в ведомстве.

Ракету перехватили и уничтожили в воздухе силы ПВО.

Движение по Крымскому мосту пока приостановлено.

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