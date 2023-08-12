В МИД России назвали недопустимыми атаки на Крымский мост

В МИД РФ осудили атаки на Крымский мост Фото: Иван Макеев

В министерстве иностранных дел РФ решительно осудили и назвали недопустимыми атаки на Крымский мост. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

- Крымский мост является объектом сугубо гражданской инфраструктуры, нападения на который недопустимы. Он подвергается таким атакам с осени прошлого года. Они в том числе приводили к гибели мирных граждан,- отметила Захарова.

Она также заявила, что подобные диверсии дают международной общественности возможность еще раз убедиться «в истинной сущности киевского режима». По словам Захаровой, такие атаки не останутся без ответа.

Напомним, днем 12 августа силами ПВО были дважды отражены атаки на Крымский мост. По сообщению Минобороны, над Керченским проливом с интервалом в два часа были сбиты зенитные управляемые ракеты С-200, переделанные в ударный вариант.

Разрушений и пострадавших нет. Крымский мост не пострадал.

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