На Тамани автопробка на один час: в очереди на Крымский мост стоят 290 автомобилей

Крымский мост. Фото: Юлия МАРКИНА

13 августа на подъездах к мосту через Керченский пролив со стороны Краснодарского края образовалась пробка в 290 автомобилей.

В телеграм-канале «Крымский мост: оперативная информация» в девять утра появилось следующее сообщение:

- Со стороны Тамани в очереди перед пунктом досмотра находится 290 транспортных средств, время ожидания около часа.

В новости отмечается, что со стороны Крымского полуострова очереди перед пунктом досмотра нет – все автомобили проходят осмотр без задержки, а затем въезжают на мост и едут на материковую часть России.

Напоминаем, что накануне в очереди на Крымский мост стояло свыше 1000 транспортных средств. Автомобильная пробка появилась из-за перекрытия моста. Движении ограничивали, потому что возникала угроза ракетного удара.

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