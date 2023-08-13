Развожаев: в Севастополе будут слышны звуки учебной стрельбы 13 августа

В Севастополе все спокойно. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

13 августа в Севастополе могут прозвучать громкие звуки, которых не нужно бояться. Губернатор города-героя Михаил Развожаев написал в своем телеграм-канале:

- Если услышите звуки стрельбы в городе - это военнослужащие ЧВВМУ имени П.С. Нахимова будут выполнять упражнения из стрелкового оружия.

Высокопоставленные чиновник четко обозначил время учебной стрельбы:

- Ориентировочно тренировка продлится с 10.30 до 12.00. В городе все спокойно.

Напоминаем, что Украина атаковала Крымский полуостров ночью 12 августа. В общей сложности военные силы незалежной выпустили в сторону полуострова 20 беспилотников. Российская армия успешно отбила атаку вражеских дронов.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50