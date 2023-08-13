Развожаев: в Севастополе будут слышны звуки учебной стрельбы 13 августа

В Севастополе все спокойно.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
13 августа в Севастополе могут прозвучать громкие звуки, которых не нужно бояться. Губернатор города-героя Михаил Развожаев написал в своем телеграм-канале:
- Если услышите звуки стрельбы в городе - это военнослужащие ЧВВМУ имени П.С. Нахимова будут выполнять упражнения из стрелкового оружия.
Высокопоставленные чиновник четко обозначил время учебной стрельбы:
- Ориентировочно тренировка продлится с 10.30 до 12.00. В городе все спокойно.
Напоминаем, что Украина атаковала Крымский полуостров ночью 12 августа. В общей сложности военные силы незалежной выпустили в сторону полуострова 20 беспилотников. Российская армия успешно отбила атаку вражеских дронов.
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