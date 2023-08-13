Аксенов поздравил строителей с профессиональным праздником

День строителя отмечается 13 августа. Фото: pixabay.com

Глава Республики Крым Сергей Аксенов поздравил с профессиональным праздником сотрудников и ветеранов строительной отрасли.

Руководитель региона отметил:

- Строительство играет огромную роль в экономике Крыма, это одна из ключевых бюджетообразующих отраслей. За период с 2014 по 2022 год построено, реконструировано и капитально отремонтировано более 4,4 тысяч объектов в разных сферах: от инфраструктуры до образования и здравоохранения.

Сергей Аксенов сообщил, в республике почти в два раза выросли темпы строительства жилых зданий:

- В 2022 году введено около 930 тысяч квадратных метров жилья – рекордный объем.

Глава Крыма подчеркнул, что строители также вносят ощутимый и значимый вклад в восстановление новых российских регионов.

И от всей души пожелал всем крепкого здоровья, благополучия и новых профессиональных успехов.

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