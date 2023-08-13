МЧС Крыма: в горах Бахчисарая заблудился турист

В Бахчисарайском районе очень живописные горы. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В Крыму спасли мужчину, который сбился с горной тропы в Бахчисарайском районе.

- Ночью поступило сообщение о том, что в районе горы Бешик-Тау Бахчисарайского района заблудился мужчина, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Росси п Республике Крым

На место ЧП тут же отправились сотрудники спецотряда чрезвычайного ведомства. Совместными усилиями с коллегами из ГКУ РК «Крым-спас» были начаты поиски незадачливого путешественника.

Туриста нашли живым и невредимым.

- В медицинской помощи он не нуждался, - отметили в ведомстве.

К сожалению, некоторые туристы, отправляясь в походы, попадают в беду, потому что не соблюдают необходимые правила безопасности. Неосмотрительные туристы подвергают свою жизнь смертельному риску, ведь бывают и трагические случаи, такие, как в Храме Солнца, который находится в районе Ласпи.

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