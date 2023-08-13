Где в Симферополе отключат свет 14 августа

Свет пропадет на несколько часов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

14 августа часть Симферополя останется без электричества. В ГУП РК «Крымэнерго» сообщили, что с 8.00 до 17.00 свет отключат на трех десятках улицах и нескольких переулках.

Энергетики запланировали ремонтные работы, поэтому и обесточат электролинии, которые хотят приводить в порядок.

Где в Симферополе 14 августа не будет электричества:

улица Киевская, 5б, 5в, 7а, 7б;

улица Гурзуфская, 1, 4-8а ;

улица Мате Залки, 1а, 5, 7б, 4

улица Войкова (Караманова), 2-14 А , 3-5 ;

улица Севастопольская/улица Эстонская, 58/2;

улица Лихого, 1-7 ;

улица Севастопольская, 66, 31;

улица Парковая, 2; 1-7 ;

переулок Парковый, 2-4 , 1-3 ;

улица Тамбовская, 34-36 , 37-51 ;

улица Бульварная, 2-4/5 , 1/66-9 ;

улица Батурина, 2-14 , 1-11 ;

улица Поповкина, 3;

улица Севастопольская – улица Объездная (светофор);

улица Новаторов, 20-40 , 21-37 ;

улица Тюльпанная, 14-32 , 13-29 ;

улица Леси Украинки, 124-148 , 149-165 ;

улица Фиалковая, 8-22 , 11-27 ;

улица Генерала Яременко, 22-46 , 25-75 ;

улица Красноармейская, 105-113 ;

улица Училищная, 40-42 , 33-71 ;

улица Ковыльная, 2-14 , 7-13 ;

улица Межевая, 4, 3-9 ;

улица Огородная, 1-17;

улица Винницкая, 146-172 , 13-23 ;

улица Телефонный спуск, 21;

улица Связистов, 142-174 , 131-159 ;

улица Высотная/улица Бархатовой, 138-160 , 90, 139-167 ;

переулок Конечный, 2-16 , 5-13 ;

улица Петровская балка, 318-340 , 285-305 ;

улица Производственная, 6-56 ;

улица Тарабукина, 165, 167;

проезд Второй Петровский, 1-3 ;

переулок Сельский, 35.

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