Где в Симферополе отключат свет 14 августа

Свет пропадет на несколько часов.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
14 августа часть Симферополя останется без электричества. В ГУП РК «Крымэнерго» сообщили, что с 8.00 до 17.00 свет отключат на трех десятках улицах и нескольких переулках.
Энергетики запланировали ремонтные работы, поэтому и обесточат электролинии, которые хотят приводить в порядок.
Где в Симферополе 14 августа не будет электричества:
улица Киевская, 5б, 5в, 7а, 7б;
улица Гурзуфская, 1, 4-8а ;
улица Мате Залки, 1а, 5, 7б, 4
улица Войкова (Караманова), 2-14 А , 3-5 ;
улица Севастопольская/улица Эстонская, 58/2;
улица Лихого, 1-7 ;
улица Севастопольская, 66, 31;
улица Парковая, 2; 1-7 ;
переулок Парковый, 2-4 , 1-3 ;
улица Тамбовская, 34-36 , 37-51 ;
улица Бульварная, 2-4/5 , 1/66-9 ;
улица Батурина, 2-14 , 1-11 ;
улица Поповкина, 3;
улица Севастопольская – улица Объездная (светофор);
улица Новаторов, 20-40 , 21-37 ;
улица Тюльпанная, 14-32 , 13-29 ;
улица Леси Украинки, 124-148 , 149-165 ;
улица Фиалковая, 8-22 , 11-27 ;
улица Генерала Яременко, 22-46 , 25-75 ;
улица Красноармейская, 105-113 ;
улица Училищная, 40-42 , 33-71 ;
улица Ковыльная, 2-14 , 7-13 ;
улица Межевая, 4, 3-9 ;
улица Огородная, 1-17;
улица Винницкая, 146-172 , 13-23 ;
улица Телефонный спуск, 21;
улица Связистов, 142-174 , 131-159 ;
улица Высотная/улица Бархатовой, 138-160 , 90, 139-167 ;
переулок Конечный, 2-16 , 5-13 ;
улица Петровская балка, 318-340 , 285-305 ;
улица Производственная, 6-56 ;
улица Тарабукина, 165, 167;
проезд Второй Петровский, 1-3 ;
переулок Сельский, 35.
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