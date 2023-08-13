Пробка на один час: на Крымский мост образовалась очередь с двух сторон

Крымский мост. Фото: Юлия МАРКИНА

13 августа проезд через Керченский пролив требует немного терпения. В телеграм-канале «Крымский мост: оперативная информация» в час дня появилась следующая информация:

- Со стороны Тамани в очереди перед пунктом досмотра находится 280 транспортных средств, время ожидания около часа. Со стороны Керчи в очереди перед пунктом досмотра находится 220 транспортных средств, время ожидания около часа.

По сути получается «фифти-фифти», то есть сколько машин заезжает на полуостров, столько же и выезжает в Краснодарский край.

Накануне ситуация была серьезнее, потому что транспортный переход несколько раз перекрывали для автомобилей из-за угроз ракетного удара со стороны незалежной. В очереди на пункты досмотра оказались свыше 1000 автомобилей. Но ситуации нормализовалась довольно быстро, как только были сняты ограничения движения.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50