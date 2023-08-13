Ушел из дома и не вернулся: бесследно исчез 24-летний житель Севастополя

Евгений Новосад. Фото: Севастополь в курсе/Tg

Крымские волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» разместили в соцсети ориентировку на молодого человека из Севастополя.

- Пропал Новосад Евгений Евгеньевич, 24 года (1999 года рождения), город Севастополь.

Ориентировка. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Он ушел из дома и не вернулся две с половиной недели тому назад – с 25 июля 2023 года его местонахождение неизвестно.

Приметы Евгения Новосада: 187 сантиметров рост, худощавое телосложение, темно-русые волосы, карие глаза. Он был одет в джинсовые шорты, футболку и кроссовки черного цвета.

Напоминаем, что на полуострове также идут поиски 55-летнего Олега Александрова с Южного берега Крыма.

Если вы видели пропавших, пожалуйста, позвоните на горячую линию отряда 88007005452 (звонок бесплатный) или 112.

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