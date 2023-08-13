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НовостиПроисшествия13 августа 2023 16:02

Ушел из дома и не вернулся: бесследно исчез 24-летний житель Севастополя

В Крыму разыскивают 24-летнего жителя Севастополя
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Евгений Новосад. Фото: Севастополь в курсе/Tg

Евгений Новосад. Фото: Севастополь в курсе/Tg

Крымские волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» разместили в соцсети ориентировку на молодого человека из Севастополя.

- Пропал Новосад Евгений Евгеньевич, 24 года (1999 года рождения), город Севастополь.

Ориентировка. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Ориентировка. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Он ушел из дома и не вернулся две с половиной недели тому назад – с 25 июля 2023 года его местонахождение неизвестно.

Приметы Евгения Новосада: 187 сантиметров рост, худощавое телосложение, темно-русые волосы, карие глаза. Он был одет в джинсовые шорты, футболку и кроссовки черного цвета.

Напоминаем, что на полуострове также идут поиски 55-летнего Олега Александрова с Южного берега Крыма.

Если вы видели пропавших, пожалуйста, позвоните на горячую линию отряда 88007005452 (звонок бесплатный) или 112.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50