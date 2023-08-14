Погода на 14 августа 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 31 градуса

Черное море прогрелось до плюс 26 градусов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

14 августа на Крымском полуострове жарко и сухо.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха днем 29...31°.

В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер северо-восточный до 14 м/с., днем тепло 29…31°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +27 …+28°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Малооблачно.

В Алуште +28…+30°, северный ветер 2-4 м/с. Ясно.

В Евпатории +28…+30°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Ясно.

В Саках +29…+30°, северо-восточный ветер 2-3 м/с. Ясно.

В Керчи +27…+29°, северный ветер 3-6 м/с. Ясно.

В Феодосии +29…+30°, северо-восточный ветер 3-5 м/с. Ясно.

В Судаке +30…+31°, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Ясно.

В Черноморском +27…+28°, северный ветер 2-7 м/с. Ясно.

В Джанкое +28…+31°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Ясно.

В Армянске +30…+31°, северо-восточный ветер 3-4 м/с. Ясно.

В Белогорске +28…+29°, северо-восточный ветер 1-5 м/с. Ясно.

Вода в Черном море прогрелась до +22…+26°, в Азовском до +26°

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