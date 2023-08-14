Погода на 14 августа 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 31 градуса

Черное море прогрелось до плюс 26 градусов.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
14 августа на Крымском полуострове жарко и сухо.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха днем 29...31°.
В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер северо-восточный до 14 м/с., днем тепло 29…31°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем +27 …+28°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Малооблачно.
В Алуште +28…+30°, северный ветер 2-4 м/с. Ясно.
В Евпатории +28…+30°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Ясно.
В Саках +29…+30°, северо-восточный ветер 2-3 м/с. Ясно.
В Керчи +27…+29°, северный ветер 3-6 м/с. Ясно.
В Феодосии +29…+30°, северо-восточный ветер 3-5 м/с. Ясно.
В Судаке +30…+31°, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Ясно.
В Черноморском +27…+28°, северный ветер 2-7 м/с. Ясно.
В Джанкое +28…+31°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Ясно.
В Армянске +30…+31°, северо-восточный ветер 3-4 м/с. Ясно.
В Белогорске +28…+29°, северо-восточный ветер 1-5 м/с. Ясно.
Вода в Черном море прогрелась до +22…+26°, в Азовском до +26°
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50