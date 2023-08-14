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НовостиОбщество14 августа 2023 4:46

Керченская переправа возобновила работу 14 августа

Паромы курсируют в штатном режиме
Алексей ЕЛАГИН
Паромы курсируют в штатном режиме

Паромы курсируют в штатном режиме

Фото: Юлия МАРКИНА

В понедельник, 14 августа, Керченская переправа возобновила свою работу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РК.

Работу Керченской переправы приостановили с девяти вечера. Планировалось, что паромы запустят в пять утра.

– Работа Керченской паромной переправы возобновлена, – отметили в ведомстве.

По состоянию на 05:30 паромы курсируют в штатном режиме.

Ранее министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил, что с 21.00 до 5.00 работа переправы будет приостановлена на регулярной основе до особого распоряжения. Сейчас паромами могут воспользоваться грузовики с приоритетными видами товаров (скоропортящимися продуктами, лекарствами, товарами первой необходимости), рейсовые автобусы и организованные группы детей. Фуры с неприоритетными грузами едут альтернативным путем через новые российские регионы. Легковушки массой до 3,5 тонн едут через Крымский мост либо альтернативным путем.