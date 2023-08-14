В очереди перед Крымским мостом со стороны Кубани стоят 430 машин

Очередей со стороны Керчи нет Фото: Юлия МАРКИНА

По состоянию на 8.00 14 августа в очереди перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края стояли 430 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

– Со стороны Тамани в очереди перед пунктом досмотра находится 430 транспортных средств, – говорится в сообщении.

Отмечается, что время ожидания составляет около двух часов. При этом со стороны Керчи очереди нет. В 7.00 со стороны Кубани стояли 270 автомобилей, а в полночь – около 600. Скоплений машин со стороны Крыма все это время не было.