Крымчан предупредили о звуках взрывов

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК

В понедельник, 14 августа, в Крыму будут уничтожать взрывоопасные предметы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник главы республики Олег Крючков.

Так, с 13.00 до 15.00 опасные предметы будут уничтожать в Октябрьском. С 11.00 до 13.00 аналогичная работа пройдет в Старом Крыму. Взрывоопасные предметы также будут уничтожать в Черноморском. Планируется, что эта работа буде проводиться с 10.00 до 18.00.

– Возможны звуки взрывов, – добавил Крючков.

Советник главы Крыма призвал соблюдать спокойствие и доверять официальным источникам информации.