Крымский мост временно закрыли для машин

Людей просят соблюдать спокойствие Фото: REUTERS

В понедельник, 14 августа, движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыли. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

– Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, – говорится в сообщении.

Людей, которые находятся на мосту и в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие. Их призывают выполнять указания сотрудников транспортной безопасности.

Напомним, в 8.00 в очереди перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края стояли 430 автомобилей. Время ожидания составляло около двух часов. При этом со стороны Керчи очереди не было.