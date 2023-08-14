Часть Симферополя останется без воды 15 августа

Будет организован подвоз воды Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во вторник, 15 августа, часть Симферополя останется без воды. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма».

Ограничения связаны с переустройством сетей водоснабжения в районе Объездной дороги. Воду отключат в 23.00 14 августа. Ограничения затронут СНТ «Дачник», «Садовод» и «Юбилейный», а также микрорайон Крымская роза. Ожидается, что основные работы выполнят за сутки – к 23.00 15 августа. Планируется, что водоснабжение восстановят к шести утра среды, 16 августа. Жителям советуют запастись водой.

– Будет осуществляться подвоз питьевой воды автоцистернами, – говорится в сообщении.