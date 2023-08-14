Движение по Крымскому мосту возобновилось 14 августа

Движение по Крымскому мосту возобновилось Фото: REUTERS

В понедельник, 14 августа, движение автомобилей по Крымскому мосту возобновилось. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

Как сообщалось ранее, движение по Крымскому мосту временно перекрыли. Людей, которые находились на мосту и в зоне досмотра, просили сохранять спокойствие. Их призывали выполнять указания сотрудников транспортной безопасности. Позднее стало известно, что ограничения сняты.

– Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, – говорится в сообщении.

Напомним, в 8.00 в очереди перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края стояли 430 автомобилей. Время ожидания составляло около двух часов. При этом со стороны Керчи очереди не было.