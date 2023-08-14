На ярмарках в Симферополе продали 39 тонн продукции

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В субботу и воскресенье, 12 и 13 августа, на ярмарках выходного дня в Симферополе реализовали 39 тонн продукции. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

На ярмарках торговали крымские аграрии. На выходных жители и гости столицы республики могли купить овощи, фрукты, свежее мясо и многое другое. В администрации подчеркнули, что это продукция местного производства.

Ярмарки в Симферополе проводятся каждую неделю. В администрации заверили, что цены там на 15-20% ниже среднерыночных.