В очереди перед Крымским мостом с обеих сторон стоят 1827 машин

Ждать досмотра приходится часами Фото: REUTERS

По состоянию на 13.00 14 августа в очередях перед Крымским мостом с обеих сторон стояли в общей сложности 1827 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

– Со стороны Тамани в очереди перед пунктом досмотра находится 1127 транспортных средств, – говорится в сообщении.

Отмечается, что время ожидания превышает три часа. Серьезная очередь образовалась и со стороны Крыма. Перед пунктом досмотра в Керчи стоят 700 машин. Ждать своей очереди нужно больше двух часов.

В 11.00 со стороны Краснодарского края в очереди стояли 1132 машины, со стороны Керчи – 430, а в полдень – 850 и 450 соответственно.

Как сообщалось ранее, Крымский мост временно перекрывали. Позднее движение автомобилей по транспортному переходу возобновилось.

Напомним, в 8.00 в очереди перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края стояли 430 автомобилей. Время ожидания составляло около двух часов. При этом со стороны Керчи очереди не было.