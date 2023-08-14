Врач назвал процент мужчин среди пациентов пластических хирургов

Порой даже интенсивные тренировки не помогают справиться с жировыми отложениями Фото: Олег ЗОЛОТО

Пластический хирург Владимир Ильин в интервью Крымской газете рассказал, что 10 процентов его пациентов - это мужчины.

– Надо отметить, что количество обращений растет. Мужчины до 50 лет начали за собой следить, прибегать к блефаропластике (операция по изменению формы век, разреза глаз, – прим. ред.), моделированию фигуры: формированию рельефного пресса, груди и плеч, – сказал он.

Специалист пояснил, что порой даже интенсивные тренировки не помогают справиться с жировыми отложениями. В таких случаях мужчины прибегают к услугам пластических хирургов.

​Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50