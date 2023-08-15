Погода на 15 августа 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 33 градуса

У берегов Алушты морская вода прогрелась до плюс 25 градусов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

15 августа на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение.

- До конца рабочей неделе установится сухая и жаркая погода, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе малооблачно. Без осадков. Ветер северо-восточный до 17 м/с., температура воздуха днем 30...32°.

В Севастополе малооблачно. Без осадков. Днем северо-восточный до 14 м/с., тепло 31…33°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +30 …+31°, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Ясно.

В Алуште +30…+31°, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Ясно.

В Евпатории +30…+32°, северо-восточный ветер 4-8 м/с. Ясно.

В Саках +31…+33°, северо-восточный ветер 5-9 м/с. Ясно.

В Керчи +29…+30°, северо-восточный ветер 3-7 м/с. Ясно.

В Феодосии +31…+32°, северо-восточный ветер 3-6 м/с. Ясно.

В Судаке +32…+33°, северо-восточный ветер 3-6 м/с. Ясно.

В Черноморском +32…+33°, северо-восточный ветер 2-6 м/с. Ясно.

В Джанкое +29…+31°, северо-восточный ветер 2-6 м/с. Ясно.

В Армянске +30…+31°, северный ветер 3-6 м/с. Ясно.

В Белогорске +29…+30°, северо-восточный ветер 2-6 м/с. Ясно.

Вода в Черном море прогрелась до +23…+26°, в Азовском до +25°

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