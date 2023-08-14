В Алуште Dodge врезался в столб: четверо детей и водитель попали в больницу

Медики выяснили, что никто из детей не пострадал. Фото: пресс-служба МВД по РК

В понедельник, 14 августа, в Алуште Dodge Grand Caravan, в котором находились шестеро детей, врезался в опору ЛЭП. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.

Авария произошла около 11.30. 57-летний мужчина ехал за рулем Dodge по автодороге Симферополь – Алушта – Ялта в сторону крымской столицы. В какой-то момент иномарка съехала с дороги и врезалась в столб. В салоне находились шестеро детей возрастом от 5 до 16 лет.

Фото: пресс-служба МВД по РК

Водителя и четверых юных пассажиров увезли в больницу. Позднее медики выяснили, что никто из детей не пострадал.

– По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, – отметили в МВД.

В ведомстве добавили, что правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП. В пресс-службе прокуратуры Крыма сообщили, что надзорное ведомство контролирует ход проверки.