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НовостиОбщество14 августа 2023 12:48

На участке дороги «Таврида» – Феодосия приступили к укладке второго слоя покрытия

После ремонта пропускная способность участка увеличится до 17 тыс. автомобилей в сутки
Дмитрий Коренев
Фото: «Крым 24»

Фото: «Крым 24»

На подъезде к Феодосии от трассы «Таврида» дорожники приступили к укладке второго слоя асфальта.

– На ремонте дороги «Таврида – Феодосия» строители приступили к укладке второго слоя покрытия, – передает «Крым 24».

Ремонт подъезда к Феодосии от трассы «Таврида» стартовал весной этого года. Участок протяженностью 7,2 км расширят до четырех полос. Ранее сообщалось, что дорожникам предстоит устроить 12 примыканий и переходно-скоростных полос для торможения и разгона, а также обустроить пять автобусных остановок. Ожидается, что после ремонта пропускная способность участка до 17 тыс. автомобилей в сутки.

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